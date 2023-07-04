Рогозин рассказал о тяжелых боях на Запорожском фронте

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На Запорожском фронте ведутся жестокие бои между вооруженными силами Украины и российским 429-м полком, такие сведения были озвучены главой НТЦ "Царские волки" Дмитрием Рогозиным в его телеграм-канале. По его словам, российская артиллерия активно обстреливает украинскую армию.

Рогозин сообщил о повышенной активности противника на Запорожском фронте, который сосредоточил свое внимание на подавлении огня российской артиллерии. Он поделился подробностями, упоминая, что украинские войска атакуют со всех доступных направлений.

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Ранее Рогозин призвал военнослужащих российских вооруженных сил уничтожать всю технику украинской армии. Он также информировал о применении химических боеприпасов со стороны Украины при обстреле позиций российской армии в Запорожской области.