Рогов: алгоритм действий на случай провокации ВСУ в отношении ЗАЭС прописан

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) приняла все необходимые меры для защиты от возможной провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Владимир Рогов, руководитель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сообщил, что на объекте разработан алгоритм действий в случае провокации, а радиационный фон на территории электростанции находится в норме. Персонал работает в штатном режиме.

Ранее Рогов высказал опасения относительно возможных провокаций на ЗАЭС со стороны Украины, включая ракетные удары или террористические акты. По его словам, провокация может быть осуществлена до саммита Североатлантического альянса, запланированного на середину июля, и подготовка к провокации, по его информации, осуществляется специальными службами Великобритании.

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В целях обеспечения безопасности жителей города Энергодар, где расположена ЗАЭС, были проведены проверки сирен и средств оповещения населения. Однако, Рогов подчеркнул, что на данный момент нет никакой паники, так как оперативные службы полностью готовы к возможной провокации. Он также заверил, что обстановка на ЗАЭС остается спокойной, несмотря на тревожные заявления со стороны Киева. Радиационный фон на территории электростанции находится в пределах нормы, и персонал продолжает свою работу в штатном режиме, обеспечивая непрерывную работу энергетического объекта.