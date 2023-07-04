Министерство транспорта России планирует введение новых штрафов для нарушителей правил дорожного движения на индивидуальных средствах мобильности — будет ли это эффективная мера или вызовет споры

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В России планируется введение новых штрафов для нарушителей правил дорожного движения на индивидуальных средствах мобильности, таких как гироскутеры, электросамокаты и моноколесы. Предложение об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поступило от Министерства транспорта России.

Согласно планам министерства, эти изменения позволят рассматривать водителей индивидуальных средств мобильности как полноправных участников дорожного движения. Министерство уже приступило к проработке вопроса о внесении соответствующих изменений в КоАП и установлении административной ответственности для лиц, использующих такие средства.

С начала марта 2023 года в России уже были введены некоторые ограничения на использование индивидуальных средств мобильности. Максимальная скорость движения на таких средствах не должна превышать 25 километров в час, а пересечение пешеходных переходов без предварительного спешивания запрещено. На данный момент нарушители этих правил подлежат штрафу в размере до 1500 рублей. В связи с этим, Министерство транспорта России инициирует изменения в КоАП, чтобы установить более жесткие штрафы для таких нарушителей.





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