Губернатор Курской области, Роман Старовойт, сообщает о серьезных обстрелах Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины – что произошло и каковы последствия
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Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт привлек внимание к серьезной ситуации в Глушковском районе, где, по его словам, произошли обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. В своем официальном Telegram-канале губернатор предоставил подробности о масштабе атаки, отметив, что 4 ракетных снаряда прилетели в село Веселое, а 8 достигли деревни Елизаветовка.
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Старовойт также сообщил о разрушениях, которые произошли на животноводческом комплексе ООО "Победа". По словам губернатора, комплекс получил 3 прямых попадания снарядов, а один из механизаторов был легко ранен.
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