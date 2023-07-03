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Сегодня на российском валютном рынке наблюдается тревожная ситуация, вызывающая серьезное беспокойство экономистов. Рубль продолжает падать, приближаясь к отметке в 90 рублей за доллар, а евро твердо стремится достичь психологической отметки в 100 рублей. Аналитик Владимир Шевченко высказал свое мнение относительно финансовой ситуации, утверждая, что Россия оказалась в тупике из-за использования системы расчетов в национальных валютах с дружественными странами.
Шевченко привел в пример Индию, где Россия увеличила поставки нефти в связи с санкциями. Однако проблема возникла при расчетах в индийских рупиях, поскольку сложно конвертировать их в другие валюты. Эксперт отметил, что аналогичные проблемы могут возникнуть и с другими валютами, такими как бразильский реал, турецкая лира и китайский юань.
Беспокоящий факт состоит в том, что российский бюджет за прошлый год накопил дефицит в размере более восьми триллионов рублей. Однако использование Фонда национального благосостояния не решает проблему с неликвидной его частью, а российским банкам не хватает достаточных средств для займов.
Шевченко подвел итог, предупреждая, что девальвация рубля только начинает набирать обороты. Такая ситуация вызывает серьезные опасения и намекает на возможные проблемы с другими валютами.