Вот такое бывает лето в Японии

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В Японии ситуация достигла критической точки, принуждая полмиллиона жителей эвакуироваться в связи с опасностью разлива рек и схода оползней. По сообщению телеканала NHK, более 115 тысяч человек в городе Курумэ (префектура Фукуока) и свыше 360 тысяч человек в префектуре Кумамото получили предписание покинуть свои дома из-за возможного наводнения и опасности оползней.

Информация свидетельствует о том, что одна из рек в префектуре Кумамото уже вышла из берегов, а уровень воды в других реках на юго-западе страны значительно возрос, достигая критической отметки.

Специалисты отмечают, что риск схода оползней в префектурах Кумамото, Фукуока, Оита, Миядзаки, Сага и Ямагути достиг экстремально высокого уровня. Местных жителей призывают оставаться бдительными и тщательно следить за экстренными оповещениями.

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Ситуация требует срочных мер для обеспечения безопасности граждан, поэтому власти уже приступили к организации масштабных эвакуационных операций. Гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать все указания и инструкции, выданные компетентными органами, чтобы свести к минимуму риски и спасти человеческие жизни.