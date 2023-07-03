реклама
В Японии ситуация достигла критической точки, принуждая полмиллиона жителей эвакуироваться в связи с опасностью разлива рек и схода оползней. По сообщению телеканала NHK, более 115 тысяч человек в городе Курумэ (префектура Фукуока) и свыше 360 тысяч человек в префектуре Кумамото получили предписание покинуть свои дома из-за возможного наводнения и опасности оползней.
Информация свидетельствует о том, что одна из рек в префектуре Кумамото уже вышла из берегов, а уровень воды в других реках на юго-западе страны значительно возрос, достигая критической отметки.
Специалисты отмечают, что риск схода оползней в префектурах Кумамото, Фукуока, Оита, Миядзаки, Сага и Ямагути достиг экстремально высокого уровня. Местных жителей призывают оставаться бдительными и тщательно следить за экстренными оповещениями.
Ситуация требует срочных мер для обеспечения безопасности граждан, поэтому власти уже приступили к организации масштабных эвакуационных операций. Гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать все указания и инструкции, выданные компетентными органами, чтобы свести к минимуму риски и спасти человеческие жизни.