Экспертные спецслужбы сегодня обнародовали информацию о задержании российского гражданина, участника заговора, целью которого было покушение на жизнь высокопоставленного чиновника Крыма, Сергея Аксенова.

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Органы государственной безопасности опубликовали сегодня кадры задержания российского гражданина, которого наемники Службы безопасности Украины (СБУ) планировали использовать для совершения террористического акта против главы Крыма Сергея Аксенова.

По информации, предоставленной Федеральной службой безопасности (ФСБ), россиянин проходил обучение в Украине по взрывным устройствам. Его задачей было подложить взрывное устройство в автомобиль Аксенова. Однако оперативники успели задержать наемника, когда тот извлекал бомбу из своего укрытия.

ФСБ отмечает, что по данному инциденту возбуждены уголовные дела в отношении задержанного по статьям, связанным с покушением на террористический акт и незаконным приобретением взрывчатых веществ.

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