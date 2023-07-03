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Лукашенко о вагнеровцах: к сожалению, у нас их нет
Президент Белоруссии Лукашенко о бойцах ЧВК «Вагнер»: это самые подготовленные люди
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Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, выразил свою положительную позицию относительно частной военизированной компании "Вагнер" и призвал к укреплению сотрудничества с ней. В ходе своего выступления на торжественном собрании в честь Дня независимости, Лукашенко отметил, что проблема с "Вагнером" является искусственно раздуваемой за пределами Белоруссии.

Президент выразил свою признательность бойцам "Вагнера" за их преданность и профессионализм, считая их самыми опытными военными. Лукашенко отметил, что он знаком с членами этой организации уже длительное время, особенно после задержания группы бойцов под Минском в 2020 году. 

Он подчеркнул, что эти военнослужащие являются высококвалифицированными ветеранами, принимавшими участие в боевых действиях в разных регионах мира в интересах "нормальной цивилизации". Лукашенко отметил, что после распространения информации о наличии "Вагнера" в Белоруссии, он получил множество звонков от стран, которые не признают его правительство и выразили свое недовольство.

Президент выразил сожаление о том, что Белоруссия не имеет своих собственных военных сил, аналогичных "Вагнеру". Он выразил готовность принять инструкторов из этой организации, чтобы передать свой боевой опыт белорусской армии. Лукашенко подчеркнул, что, в случае прибытия представителей "Вагнера" как инструкторов, их помощь будет приветствоваться.

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Таким образом, Лукашенко подтвердил свою поддержку частной военизированной компании "Вагнер" и выразил желание сотрудничать с ней. Он призвал воспринимать эту ситуацию в контексте укрепления обороноспособности Белоруссии и передачи ценного опыта бойцов "Вагнера" местным военным силам.

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