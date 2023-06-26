Белоруссия располагает информацией о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения на свою территорию — насколько серьезна эта угроза



















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Белоруссия разгласила информацию о подготовке за рубежом террористов для вооруженного наступления на ее территорию. Заявление было сделано в эфире телеканала "Беларусь 1" заместителем начальника следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Константином Бычеком, который представил детали этой операции.

Бычек подтвердил, что КГБ активно наблюдает за террористическими активностями за границей и готовится к возможным угрозам. По указанию высшего руководства страны, принимаются соответствующие меры для противодействия этой угрозе. Он также уверен, что беглые террористы и их союзники на Западе не смогут добиться успеха, поскольку Белоруссия обладает достаточными ресурсами для эффективной нейтрализации угрозы.

По словам Бычека, подготовка преступников проводится на базе специальных подразделений и вооруженных формирований, которые находятся за пределами Белоруссии. Он конкретно упомянул организации, такие как "Гром" в Польше, Союз стрелков Литвы в Литве, а также Службу безопасности Украины (СБУ) и украинскую военную разведку на Украине.

Кроме того, представитель КГБ отметил, что боевики получают опыт боевых действий на юго-востоке Украины, после чего становятся инструкторами, занимаются планированием терактов и разрабатывают планы для вторжения в Белоруссию.

Бычек подчеркнул, что КГБ располагает информацией о личности сотрудников спецслужб, занимающихся подготовкой террористов, а также о финансировании этих действий со стороны определенных организаций.

На прошлой неделе газета Sunday Times сообщила, что несколько сотен боевиков находятся в тренировочном лагере в Познани, Польша, и планируют осуществить вооруженный переворот в Белоруссии. По данным издания, эти боевики активно готовятся к свержению существующего режима.

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Ранее глава КГБ Белоруссии, Иван Тертель, отмечал, что соседние западные страны и Украина являются местами вербовки и тренировки для тех, кто стремится устроить восстание на территории Белоруссии с целью свержения действующей власти. По его данным, представители радикальной оппозиции обратились к западным спонсорам с просьбой о финансировании в размере 250 миллионов долларов.