«В небесах вы летали одних…»: кто ответит за гибель российских летчиков

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Автор телеграм-канала «Тринадцатый» и боец Частной Военной Компании (ЧВК) «Вагнер», Егор Гузенко, выразил мнение, что участники "похода на Москву", ответственные за сбитие шести вертолетов и самолета Вооружённых Сил Российской Федерации (ВКС РФ), действовали в рамках самообороны и не несут вину за происшедшее.

Гузенко подчеркнул, что когда вертолет или самолет начинают стрелять по вам, то логично попытаться сбить их. Он утверждает, что погибшие военные "выполняли преступный приказ, били по колонне своих же". По его словам, сбитые самолеты и вертолеты были рассмотрены как потенциальная угроза, и их сбитие было произведено в рамках военной логики. Гузенко также напомнил о предательствах, с которыми сталкивались ЧВК «Вагнер» в Сирии и во время вооружённого конфликта на Советско-Восточной границе.

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Военный корреспондент Александр Коц в своем комментарии осуждает тех, кто оправдывает убийство русских летчиков под предлогом "мирного протеста". Он указывает на факты, такие как сбитые вертолеты и самолет, блокирование русских городов и захват военных аэродромов, чтобы опровергнуть идею о "справедливом марше". Коц отмечает, что мирные протесты не включают в себя танки и боевые машины пехоты, не парализуют движение по федеральным трассам и не ставят государство перед пропастью. Он отвергает идею оправдания убийства русских летчиков под предлогом мирных акций.