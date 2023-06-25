На ежегодной конференции Банка международных расчетов (BIS) Фабио Панетта выразил свои сомнения относительно принятия криптовалют в качестве надежного средства сбережения. Он отметил, что в конце 2021 года началось разрушение этой идеи, а в 2022 году капитализация рынка криптовалют упала более чем на $1 трлн. Это показало, что цифровые активы характеризуются высокой волатильностью и больше подходят для азартных игр, а не для инвестиций.

Панетта отметил, что криптовалюты ограничены и стали неинновационной и ненадежной формой финансов. Он указал на проблемы в криптовалютной экосистеме, которая подвержена сбоям и негативным внешним воздействиям. Если не будут предприняты соответствующие регулирующие меры, проблемы и сбои будут продолжаться. Политики должны быть осторожны в отношении поддержки этой отрасли, которая пока не принесла пользы обществу, но стремится стать частью традиционной финансовой системы.

Он также отметил, что участники криптовалютной отрасли постоянно создают новые «нарративы» для привлечения инвесторов, но часто не выполняют своих обещаний и разочаровывают.

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Панетта выразил сомнения в преимуществах блокчейна, заявив, что безопасность, масштабируемость и децентрализация криптовалютных транзакций недостижимы, а неизменность блокчейнов является их недостатком из-за невозможности отмены транзакций. Он также напомнил о крахе биржи FTX.