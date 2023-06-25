В результате операции, осуществленной Вооруженными силами Украины (ВСУ) с надеждой на ослабление российской армии из-за мятежа Частной Военной Компании (ЧВК) «Вагнер», украинские военные оказались в затруднительном положении. Подразделения ВСУ оказались под огнем российской артиллерии с нескольких направлений и были разгромлены.

В результате этой атаки были уничтожены техника, вооружение и боеприпасы, принадлежащие ВСУ.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям своей группировки. Он также угрожал применить силу и уничтожить всех, кто попытается помешать движению бойцов его группировки. В ответ на эти обвинения Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила дело против Пригожина об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы ЧВК «Вагнер» были замечены в Ростове-на-Дону, а колонну их техники заметили на автодороге в направлении Москвы. В некоторых регионах объявлен режим контртеррористической операции.

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24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Евгения Пригожина остановить колонны ЧВК «Вагнер». Сообщалось, что это соглашение было достигнуто после переговоров, которые Лукашенко вел с Пригожиным в течение дня 24 июня, с согласия президента России Владимира Путина.