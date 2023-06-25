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Bluntz проанализировал график цены биткойна (BTC) после его роста с $25 000 до $31 000. Он считает, что его сигнал на повышение цены биткойна уже сработал. Бычий флаг, который наблюдался на графике, отработал и даже привел к новому локальному максимуму. На четырехчасовом графике видно пять волн роста, поэтому некоторое отклонение от текущего уровня может быть неожиданным для трейдеров, которые недавно приобрели биткойн. По мнению Bluntz, сейчас не самое подходящее время для попыток войти в растущий тренд.
Однако анонимный аналитик Pentoshi возражает против этого мнения, признавая возможность коррекции цены. Он уверен, что если дневной график BTCUSD закроется выше отметки $30 166, то цена биткойна достигнет $32 000. В настоящее время уровень поддержки находится около $29 000, что также делает вероятным откат цены.
Ранее Pentoshi упоминал, что в ближайшее время цена биткойна может достичь отметки в $32 500.