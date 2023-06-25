Анатолий Аксаков: Закон о цифровом рубле может быть принят очень скоро
Анатолий Аксаков, депутат, высказал свои мысли относительно использования цифрового рубля для трансграничных расчетов. Он отметил, что в настоящее время проводятся активные работы по разработке цифрового рубля, и планируется запустить процесс использования его на внешнем рынке. В настоящий момент происходят переговоры о том, как активно использовать цифровой рубль во внешних расчетах. Однако требуется согласование множества вопросов.
Некоторые источники сообщают, что соответствующий закон может быть принят уже в течение двух-трех недель. В то же время, пока происходят согласования относительно использования государственной цифровой валюты во внешних расчетах, она будет использоваться для финансирования государственных нужд. Это поможет контролировать бюджетные средства и предотвращать их злоупотребление.
Аксаков также заявил, что закон о цифровом рубле нужно было принять уже в июне, хотя изначально планировалось его принятие ещё в апреле.
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