Биткоин поднимается выше, взлетая на волне энтузиазма и надежды на новые вершины.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

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23 июня цена биткоина превысила отметку в $31 000. Рост актива составляет 4,2% за последние сутки, согласно данным CoinGecko. На текущий момент цена удерживается выше отметки в $31 100. Кроме биткоина, другие активы из топ-10 по капитализации также показали положительную динамику, включая Cardano с ростом в 3,6% и Dogecoin с ростом в 3%. Ethereum также вырос на 2,1% за последние сутки.







Повышение котировок происходит на фоне решения Верховного суда США относительно исков против биржи Coinbase со стороны клиентов. Решение расширило возможности биржи обращаться в арбитраж в подобных спорах, однако оно не относится к текущим делам с регулирующими органами и непосредственно не влияет на криптоиндустрию.

Согласно CoinDesk, 23 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку Volatility Shares на запуск 2x Bitcoin Strategy ETF.

Несколько дней назад, 21 июня, биткоин преодолел отметку в $30 000, и аналитик Кевин Пенг из The Block Research связал этот рост с оптимизмом, вызванным подачей заявки на запуск биткоин-ETF от управляющих активами BlackRock.

Майкл Сэйлор, основатель MicroStrategy, ранее предсказал значительный рост биткоина благодаря регулированию, считая, что действия SEC положат основу для следующей бычьей фазы. Бывший председатель CFTC Тимоти Массад заявил, что будущее цифровых активов зависит от результатов судебных разбирательств SEC против криптовалютных бирж Binance и Coinbase.

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Напомним, что 14 июня цена биткоина начала восстановление с уровней ниже $26 000 после сохранения ключевой ставки Федеральной Резервной Системы (ФРС).