Более половины компаний из списка Fortune 100 запускали блокчейн-проекты
Отчет, основанный на исследовании биржи Coinbase, показывает, что более половины компаний из списка Fortune 100 уже начали разрабатывать проекты, связанные с блокчейном и криптовалютами к началу 2020 года. Этот процент вырос к третьему кварталу 2023 финансового года, достигнув около 70% процентов, и это самый высокий показатель в истории.
Исследование было проведено The Block Research, которое анализировало активность участников Fortune 100 в сфере Web3, а также провело опрос руководителей компаний из Fortune 500 по заказу Coinbase.
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Авторы отчета указали, что компании внедряют инновации и инвестируют в новые технологии, осознавая, что глобальная финансовая система нуждается в обновлении, и блокчейн может быть ключевым решением. Они также отметили, что отставание в этой области может привести к потере конкурентных позиций в глобальной экономике.
Однако Coinbase подчеркнула, что нормативная неопределенность стала серьезным препятствием для внедрения блокчейна и криптовалют в США. Более 87% опрошенных топ-менеджеров отметили важность четких правил для сохранения лидерства страны в мировой финансовой системе.
Специалисты Coinbase также сообщили, что с 2017 года компании из Fortune 100 совершили 109 венчурных инвестиций в 80 блокчейн-стартапов, превысив общий объем вложений в $8 миллиардов. Наиболее активными инвесторами оказались Goldman Sachs, Citi, Google и Microsoft.
Опрос глав фирм из Fortune 500 показал, что ожидается значительный рост инвестиций в технологии Web3 в ближайшие два года. В среднем, компании планируют выделить около $5,8 миллионов на инициативы, связанные с блокчейном и криптовалютами, в 2023 году.
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