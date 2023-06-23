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В Москве состоится конференция ALT Investment Conf, на которой будет обсуждаться тема альтернативных инвестиций. Прошлый год стал настоящим испытанием для многих инвесторов, поскольку индекс Московской биржи упал на 43%, и значительные суммы денег были заблокированы. В условиях ограниченных возможностей на фондовом рынке, диверсификация активов стала ключевым фактором для сохранения капитала. Конференция ALT Investment Conf 2023 будет посвящена исследованию возможностей инвестирования в реальные активы и компании, а не традиционные ценные бумаги и иностранную валюту.
На этом мероприятии соберутся финансовые и отраслевые эксперты, а также начинающие и опытные инвесторы, перспективные стартаперы и представители профильных СМИ. Более 40 спикеров поделятся своими знаниями и опытом, чтобы представить полную картину возможностей альтернативных инвестиций, доступных на сегодняшний день. Среди них будут инвестиционные банкиры, венчурные фонды, частные управляющие капиталом, а также эксперты в области инвестиций в искусство, вино и NFT.
Основная цель конференции заключается в создании благоприятной среды для развития P2P (peer-to-peer) инвестиций и обеспечении открытой платформы для встречи перспективных стартапов и заинтересованных инвесторов.