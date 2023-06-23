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NataVd За пост начислено вознаграждение
В Москве обсудят альтернативные инвестиции на ALT Investment Conf 2023
Более 40 спикеров дадут полный взгляд на имеющиеся сейчас возможности инвестирования вне фондового рынка
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

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В Москве состоится конференция ALT Investment Conf, на которой будет обсуждаться тема альтернативных инвестиций. Прошлый год стал настоящим испытанием для многих инвесторов, поскольку индекс Московской биржи упал на 43%, и значительные суммы денег были заблокированы. В условиях ограниченных возможностей на фондовом рынке, диверсификация активов стала ключевым фактором для сохранения капитала. Конференция ALT Investment Conf 2023 будет посвящена исследованию возможностей инвестирования в реальные активы и компании, а не традиционные ценные бумаги и иностранную валюту.

На этом мероприятии соберутся финансовые и отраслевые эксперты, а также начинающие и опытные инвесторы, перспективные стартаперы и представители профильных СМИ. Более 40 спикеров поделятся своими знаниями и опытом, чтобы представить полную картину возможностей альтернативных инвестиций, доступных на сегодняшний день. Среди них будут инвестиционные банкиры, венчурные фонды, частные управляющие капиталом, а также эксперты в области инвестиций в искусство, вино и NFT.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Основная цель конференции заключается в создании благоприятной среды для развития P2P (peer-to-peer) инвестиций и обеспечении открытой платформы для встречи перспективных стартапов и заинтересованных инвесторов.

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#россия #криптовалюта #новости
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