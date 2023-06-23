Более 40 спикеров дадут полный взгляд на имеющиеся сейчас возможности инвестирования вне фондового рынка

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

В Москве состоится конференция ALT Investment Conf, на которой будет обсуждаться тема альтернативных инвестиций. Прошлый год стал настоящим испытанием для многих инвесторов, поскольку индекс Московской биржи упал на 43%, и значительные суммы денег были заблокированы. В условиях ограниченных возможностей на фондовом рынке, диверсификация активов стала ключевым фактором для сохранения капитала. Конференция ALT Investment Conf 2023 будет посвящена исследованию возможностей инвестирования в реальные активы и компании, а не традиционные ценные бумаги и иностранную валюту.

На этом мероприятии соберутся финансовые и отраслевые эксперты, а также начинающие и опытные инвесторы, перспективные стартаперы и представители профильных СМИ. Более 40 спикеров поделятся своими знаниями и опытом, чтобы представить полную картину возможностей альтернативных инвестиций, доступных на сегодняшний день. Среди них будут инвестиционные банкиры, венчурные фонды, частные управляющие капиталом, а также эксперты в области инвестиций в искусство, вино и NFT.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Основная цель конференции заключается в создании благоприятной среды для развития P2P (peer-to-peer) инвестиций и обеспечении открытой платформы для встречи перспективных стартапов и заинтересованных инвесторов.