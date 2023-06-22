Компания World Mobile, строящая мобильную сеть на базе технологии блокчейна, объявила о запуске программы обратного выкупа своих токенов. Эта программа направлена на поддержку устойчивого роста экономики совместного использования сети.

Казначейство организации будет выкупать собственные токены WMT на открытом рынке и распределять вознаграждение среди участников экосистемы. Уже 29 мая был осуществлен первый этап такого обратного выкупа, преимущественно нацеленный на ведущих участников, которые способствовали развитию сети.

Генеральный директор World Mobile, Микки Уоткинс, подчеркнул, что данная инициатива подтверждает приверженность компании к держателям токенов, которые сыграли и продолжают играть важную роль в успехе экономики совместного использования. Он также отметил, что выкуп токенов на открытом рынке является шагом к созданию устойчивой экономики совместного использования для всех участников.

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Стоит отметить, что за последние 24 часа цена токена WMT выросла почти на 5%, превысив отметку в 0,10 доллара, согласно данным CoinMarketCap.

Кроме того, компания World Mobile сообщила о завершении полевых испытаний своей технологии DeWi в Нигерии, Кении и Мозамбике. Эти эксперименты подтвердили масштабируемость гибридного решения World Mobile для подключения и намекают на возможное расширение услуг в Африке.