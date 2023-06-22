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«СПБ Биржа» получила статус эмитента цифровых финансовых активов
Банк России внес «СПБ Биржу» в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов
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Банк России недавно добавил «СПБ Биржу» в реестр операторов информационных систем, которые имеют разрешение на выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Это означает, что «СПБ Биржа» теперь имеет статус эмитента ЦФА.

В соответствии с действующим законодательством, ЦФА, выпущенные на этой платформе, должны обращаться исключительно на ней. Поэтому необходимо разделить биржевые операции и торги токенами на этой площадке.

Кроме «СПБ Биржи», лицензии на выпуск ЦФА также получили Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Мастерчейн», Еврофинанс Моснарбанк и «Токеон».

На прошлой неделе блокчейн-платформа «Мастерчейн» провела успешное размещение ЦФА на сумму 15 млрд рублей.

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Ранее было сообщено, что к середине июня общий объем выпущенных в России токенов составил около 4,6 млрд рублей.

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