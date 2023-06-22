реклама
Самсон Моу, генеральный директор нескольких криптокомпаний, высказал своё мнение относительно будущей цены биткоина (BTC) после его роста выше отметки в $30 000. Он не видит оснований для дальнейших просадок и поддержал мнение аналитиков, которые считают, что BTC может достичь уровня $36 000-40 000.
На прошлой неделе цена BTC выросла примерно на 4%, и теперь лидер рынка торгуется по уровню $30 216. Недельная динамика BTC составляет плюс 20%. На дневном графике BTC сформировалась модель бычьего клина, которая подтвердилась за последние 4 дня. В результате цена смогла пробить верхнюю линию тренда на отметке $27 140 и поднялась до следующего основного уровня сопротивления на отметке $30 772,40. Однако дальнейшее преодоление этого уровня не произошло.
Технические индикаторы указывают на то, что цена BTC будет продолжать расти в следующие 24 часа. За последние 3 дня линия 9-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) пересекла бычью линию 20-дневной EMA, что сигнализирует о краткосрочном бычьем цикле BTC. Кроме того, в этот период дневная линия RSI (индекс относительной силы) также пересекла дневную линию RSI SMA (простую скользящую среднюю).
Однако перед тем, как цена BTC продолжит свой рост в ближайшие 24 часа, возможно небольшое откатное движение, так как трейдеры и инвесторы захотят зафиксировать прибыль. В таком случае цена BTC может опуститься до отметки $28 728.
Если цена BTC закроет следующие 2 дневные свечи выше этого уровня, это подтвердит бычий настрой. Закрытие дневной свечи ниже этого уровня в течение следующих 2 дней повлечет риск падения цены BTC до следующей важной поддержки на уровне $25 768,90.