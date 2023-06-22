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Valkyrie Investments подал заявку на запуск спотового Биткоин-ETF

Будет ли заявка Valkyrie Investments одобрена
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Инвестиционный фонд Valkyrie Investments подал заявку на запуск спотового Биткоин-ETF. Они присоединились к другим компаниям, которые недавно также подали подобные заявки в SEC, а именно в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Valkyrie подала регистрационную форму S-1, в которой они сообщили о своем намерении внести свою криптовалютную биржевую торговую программу на Nasdaq под тикером "BRRR". Они уже управляют ETF Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI), который отслеживает акции компаний, получающих доходы от майнинга Биткоина.

Компания ранее подавала заявку на фьючерсный ETF BTC под названием Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFD) в мае. BTFD будет представлять собой фонд, а не траст, в отличие от предлагаемого спотового Биткоин-ETF. Главный инвестиционный директор Valkyrie Investments, Стивен МакКлург, заявил несколько месяцев назад, что Биткоин-ETF могут появиться на рынке только после следующих выборов в США или при изменении законодательства.

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Ранее заявку на спотовый Биткоин-ETF подал BlackRock, а также компании WisdomTree и Invesco подали аналогичные заявки два дня назад. Теперь решение по заявкам этих компаний зависит от SEC. Регулятор ранее отклонял все заявки на спотовые Биткоин-ETF, поэтому есть вероятность, что и в этот раз он поступит таким же образом. Однако компании, подавшие заявки, надеются получить одобрение от регулятора.

Заявки на спотовые Биткоин-ETF стали одним из факторов, способствующих росту цены Биткоина в последние несколько дней, когда его цена превысила отметку в 30 000 долларов. Если хотя бы одна из заявок будет одобрена, это может стать дополнительным стимулом для роста курса Биткоина.

Интересно отметить, что SEC теперь, по сути, становится одним из институтов, влияющих на цену Биткоина.

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