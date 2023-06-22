Подача заявки для запуска ETF на Биткоин от крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock оживила интерес к данному инструменту

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Крупная инвестиционная компания BlackRock подала заявку на запуск ETF на Биткоин, что привлекло большой интерес к этому инструменту. Ещё несколько крупных фирм также подали запросы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска спотовых ETF на криптовалюту. Одобрение этого инвестиционного инструмента может создать трудности для компании Grayscale Investments, которая привлекла значительное количество инвесторов в индустрию криптовалют.

Инициатива BlackRock имеет важное значение по нескольким причинам. Во-первых, BlackRock является крупнейшей инвестиционной организацией в мире, управляющей активами на несколько триллионов долларов. Её репутация и доверие помогают привлечь внимание к сектору цифровых активов.

Также замечательно выбранно время для такой инициативы. В данный момент криптовалюты переживают падение цен, что обычно отпугивает инвесторов из-за возможных потерь.

Важно отметить, что в начале июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на крупнейшие криптовалютные биржи Coinbase и Binance, а также расширила список монет и токенов, которые считаются незарегистрированными ценными бумагами.

В такой ситуации логично было бы снять с торговых платформ такие монеты, как уже сделали Robinhood и Bakkt. Однако BlackRock, фактически, игнорирует рекомендации SEC, привлекая дополнительное внимание к происходящему.

Нью-йоркская компания WisdomTree подала последнюю заявку на одобрение спотового ETF на Биткоин. Она рассчитывает на одобрение ETF под названием "WisdomTree Bitcoin Trust" на бирже Cboe BZX.

Согласно источникам, WisdomTree уже дважды подавала заявки на одобрение ETF, но они были отклонены SEC из-за опасений в отношении мошенничества и рыночных манипуляций.

Однако заявка BlackRock отличается от предыдущих тем, что компания планирует заключить "соглашение о совместном наблюдении" с Чикагской товарной биржей (CME). Это соглашение ссылается на решение SEC об одобрении фьючерсного фонда на Биткоин от компании Teucrium. Документы компании WisdomTree также содержат ссылку на это решение, что означает, что они готовятся к одобрению своего ETF по аналогичному принципу.

Всего через несколько часов после подачи заявки WisdomTree, компания Invesco обратилась к регулятору с подобным запросом. Учитывая, что Invesco уже ранее подавала заявки на одобрение ETF, они надеются на благоприятное решение со стороны регулятора.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Одобрение ETF на Биткоин от BlackRock станет отличной новостью для крупных криптовалютных инвесторов.