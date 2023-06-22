Эксперты аналитического сервиса Glassnode назвали отметку в $26 550 точкой безубыточности для краткосрочных держателей (STH) биткоина

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Аналитики из Glassnode, известного аналитического сервиса, недавно указали на значимый уровень для краткосрочных инвесторов биткоина (BTC). Они установили отметку в $26 550 как точку безубыточности, которая имеет важное значение для определения текущей рыночной тенденции. Аналитики подчеркнули, что недавнее снижение цены ниже этого уровня не имело решающего значения, так как после этого произошло восстановление преобладающего восходящего тренда.

На данный момент, на 21 июня, в 17:00 по московскому времени, цена биткоина на бирже Binance составляет $29 300. За последние сутки цена выросла на 9,33%, а за неделю — на 12,9%, по данным агрегатора CoinGecko.

Ранее, 17 июня, аналитики Glassnode указали, что волатильность ценового движения биткоина стабилизировалась вокруг уровня $26 400 для краткосрочных держателей. Они также подчеркнули, что этот показатель безубыточности играет ключевую роль в определении направления и импульса локального тренда.

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Результаты исследования Glassnode также показали, что иски, поданные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против бирж Binance и Coinbase, оказали большее влияние на институциональных инвесторов по сравнению с малыми организациями.