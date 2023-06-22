4,2% населения земного шара владеют криптовалютами
Исследование, проведенное компанией TripleA в сфере криптовалют, обнаружило, что на май 2023 года количество людей, владеющих криптовалютами, достигло 420 миллионов, что составляет примерно 4,2% от общего населения Земли. Среди стран с наибольшим числом пользователей криптовалют выделяются США (46 миллионов), Индия (27 миллионов), Пакистан (26 миллионов), Нигерия (22 миллиона) и Вьетнам (20 миллионов).
Однако, процентное соотношение раскрывает более интересную картину. Аналитики изучили долю владения криптовалютами в каждой стране от общего населения. Оказалось, что около 13% граждан США пользуются цифровыми деньгами, а в Вьетнаме этот показатель составляет более 20%. В Украине более 10% населения обладают криптовалютами, что составляет свыше 3,7 миллиона человек.
За период с 2015 по 2023 год цена ведущей криптовалюты, биткоина (BTC), выросла на 173 000%. Самым успешным годом в плане темпов роста стал 2021 год, когда курс подскочил на 60%.
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Прогноз компании TripleA гласит, что рынок криптовалют будет расти примерно на 56% ежегодно, а принятие цифровых денег будет продолжать увеличиваться. Более 95% американских компаний-продавцов заявили, что внедрение криптоплатежей является для них приоритетной задачей. Бренды, которые уже принимают такие платежи, получили прирост инвестиционной отдачи (ROI) на уровне 327%, а количество клиентов увеличилось на 40%.
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