Комиссия по ценным бумагам США, или SEC, может надавить на разработчиков протоколов DeFi и создателей топ-стейблкоинов - USDT и USDC

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Согласно экспертам из банка Berenberg, Комиссия по ценным бумагам США (SEC) сконцентрирует свое внимание на рынке DeFi и стейблкоинах, таких как USDT и USDC. Это может повлечь позитивные результаты для биткоина.

После недавних действий SEC против Ripple, Solana, Binance и Coinbase, ожидается, что организация обратит внимание на новые секторы рынка. SEC возможно будет проводить проверку соответствия правовым стандартам в DeFi-протоколах и стейблкоинах USDT и USDC.

Марк Палмер, аналитик из банка Berenberg, предлагает свое объяснение такой стратегии. SEC стремится ослабить нерегулируемые DeFi-протоколы, чтобы они не выглядели как привлекательная альтернатива традиционным финансовым системам. Поскольку большая часть операций в DeFi осуществляется с использованием стейблкоинов, это также означает, что стабильные монеты попадут под пристальный взгляд регуляторов.

Возможное противостояние между SEC и рынком DeFi сулит успех для биткоина. SEC изначально не рассматривала BTC как незарегистрированную ценную бумагу, а скорее признавала его товаром.

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В свете этого, криптоиндустрия может сфокусироваться на биткоине. Некоторые компании уже наблюдают положительные изменения. Например, MicroStrategy, один из крупнейших инвесторов в биткоин, получил рост акций в связи с ожиданиями противостояния между SEC и DeFi. Глава MicroStrategy, Майкл Сейлор, положительно оценил действия SEC, считая, что комиссия не только делает рынок более ориентированным на биткоин, но и очищает его от неполезных токенов. Последние могут сбивать с толку крупных инвесторов, ибо рынок насчитывает около 25 000 токенов, созданных в основном мошенниками.