По данным Glassnode, около 146 млн BTC в месяц попадает на неликвидные кошельки, которые практически не имеют историю транзакций и находятся вдали от торговых платформ

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По последним данным от Glassnode, инвесторы в Bitcoin хранят огромное количество монет на так называемых "спящих кошельках". Эти кошельки не имеют активной истории транзакций и находятся вне торговых платформ. Общий объем Bitcoin, хранящихся на таких адресах, составляет около 15,2 миллиона монет, а балансы на биржах достигли самого низкого значения с января 2018 года. Этот тренд накопления наблюдается не только среди крупных инвесторов, но и среди других групп вкладчиков.

Аналитики Glassnode полагают, что снижение активности на рынке указывает на начало перехода к фазе "постепенного и устойчивого" накопления. Они предполагают, что этот период может продолжаться примерно 6 месяцев.

Термин "спящие биткойны" относится к криптовалюте, которая хранится на кошельках и не осуществляет никаких транзакций в течение 3-6 месяцев или даже дольше. Некоторые из таких адресов остаются неактивными уже 10 лет. В 2023 году объем неиспользуемой криптовалюты достиг исторического максимума.

Последние месяцы на рынках характеризуются заметным затишьем: объемы снизились до трехлетних минимумов, а волатильность достигла уровня 2019 года. В свете этого неудивительно, что спреды расширяются, а общая ликвидность сокращается, что в свою очередь приводит к увеличению разбросов и другим негативным последствиям, как отмечается в сообщении от Blockworks. Некоторые эксперты связывают это с продолжающимся нисходящим трендом и надеждой инвесторов на скорое изменение глобальной ситуации.

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Аналитики Glassnode также полагают, что увеличение объема "спящих биткоинов" может привести к периоду "скуки" продолжительностью от 6 до 18 месяцев.