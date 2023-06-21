Binance Labs, венчурное подразделение криптовалютной биржи Binance, официально объявило о своих последних инвестициях в пять проектов, которые успешно прошли инкубационную программу Binance Labs. Эти проекты представляют собой инновационные решения для развития Web3, децентрализованной и безопасной сети интернета будущего.

Инкубационная программа Binance Labs - это стратегическая и финансовая инициатива, которая охватывает 10 недель интенсивного участия, предоставляя выбранным проектам доступ к финансированию, наставничеству, обучению и ресурсам самой биржи Binance. Программа проводится два раза в год и строго отбирает только 10-15 перспективных проектов из множества поданных заявок.

Пятый сезон инкубационной программы Binance Labs завершился в ноябре 2023 года и включал 12 инновационных проектов, представленных из разных стран и регионов. В результате успешной партнерской оценки, пять проектов получили значительные инвестиции от Binance Labs:

Bracket Labs - инновационная платформа для создания и торговли структурированными продуктами на блокчейне, такими как опционы, фьючерсы и свопы. DappOS - передовое решение, целью которого является упрощение использования приложений Web3 путем предоставления пользователям универсального интерфейса для подключения к различным блокчейнам и кошелькам. Kryptoskatt - финансовое решение для Web3, которое помогает пользователям эффективно управлять налоговыми вопросами, инвестиционным портфелем и рисками при работе с криптовалютами и децентрализованными приложениями. Mind Network - полностью шифрованная сеть, обеспечивающая высокий уровень конфиденциальности и безопасности передачи данных и коммуникаций в Web3. zkPass - инновационное решение для аутентификации в Web3, которое использует передовую технологию нулевого разглашения (zk-SNARKs) для подтверждения личности пользователя без необходимости раскрытия его личных данных.

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Кроме того, Binance Labs также объявила о запуске шестого сезона инкубационной программы, который стартует в январе 2024 года. Основным фокусом программы будут проекты, связанные с метавселенной, NFT, DeFi, DAO и другими ключевыми направлениями в рамках Web3. Заявки на участие в программе будут приниматься до 31 декабря 2023 года на официальном веб-сайте Binance Labs.