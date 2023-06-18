Компания Blockstream, занимающаяся технологиями биткоина, официально объявила о разработке майнера Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) «cyberhornet», который должен появиться в третьем квартале 2024 года

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Компания Blockstream, являющаяся ведущим разработчиком технологий для биткоина, недавно объявила о своем последнем достижении в виде разработки майнера Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) с названием "cyberhornet", запланированного к выпуску в третьем квартале 2024 года.

Этот прогресс был результатом многолетних исследований и разработок инженеров Blockstream, которые проделали значительную работу, чтобы создать инновационное и эффективное решение для майнинга биткоина. Кроме того, в 2021 году Blockstream приобрела компанию Spondoolies, известного производителя оборудования для майнинга биткоина, что дополнило их экспертность в этой области.

Получив значительное финансирование в размере 125 миллионов долларов для поддержки своих исследований и разработок, Blockstream продолжает активно искать дополнительные источники финансирования, что позволит им ускорить свой прогресс и расширить возможности.

Хотя первоначально планировалось выпустить первый майнер в 2022 году, генеральный директор Blockstream, Адам Бэк, подтвердил, что первая модель майнера станет доступной во второй половине 2024 года. Это демонстрирует их стремление к созданию качественного и надежного продукта, который отвечает потребностям растущей индустрии биткоин-майнинга.

Кроме разработки ASIC-майнера, Blockstream активно работает над другими важными инициативами. Например, их сайдчейн Liquid предоставляет возможность беспрепятственного и быстрого взаимодействия с блокчейном биткоина, расширяя функциональность этой ведущей криптовалюты.

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Blockstream также представила свой флагманский аппаратный биткоин-кошелек Jade, который отличается высоким уровнем безопасности и интуитивно понятным интерфейсом. Это устройство предназначено для обеспечения безопасного хранения и управления биткоинами.