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Китайский журналист Колина Ву сообщил о важных шагах, предпринимаемых разработчиками протокола Chainlink для масштабирования использования своих оракулов. Согласно его словам, было перемещено 21 миллион LINK на сумму 111 миллионов долларов из 4 официальных кошельков протокола блокчейна.
Около 17,95 миллионов LINK (95 миллионов долларов) были переведены на биржу Binance из средств, полученных от "внеоборотных поставок" Chainlink. Неизвестна точная цель этой транзакции. По словам журналиста, использование протокола Chainlink слишком дорого для стартапов, что препятствует новым децентрализованным приложениям (dApps) в его использовании. Чтобы преодолеть эту проблему, Chainlink решил поддерживать протоколы, желающие использовать его продукты, за счет внесения LINK-токенов из своей казны.
Аналитики полагают, что конечная цель Chainlink заключается в создании самодостаточной цифровой экономики сети оракулов. Хотя этот шаг может быть сложным, разработчики стремятся установить более предсказуемый график выпуска токенов и использовать активы из циркулирующего предложения в качестве субсидий и вознаграждения для оракулов.
Сообщество Chainlink высказывает поддержку открытого и бесплатного доступа к своим оракулам, и аналитики рынка считают, что в долгосрочной перспективе это может оказать положительное влияние на стоимость токена LINK.