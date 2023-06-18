За минувшие сутки binance Coin (bnb) укрепился примерно на 8% до $248. Тем не менее с 5 про 12 июня стоимость криптовалюты упала более чем на 25%

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За последние сутки Binance Coin (BNB) продемонстрировал укрепление в цене примерно на 8%, достигнув отметки в $248. Однако, начиная с 5 июня, стоимость криптовалюты снизилась более чем на 25%. Этот значительный спад обусловлен судебным процессом, возбужденным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении Binance Holding Ltd.

В настоящее время Binance Coin остается одним из лидеров среди крупнейших цифровых валют по рыночной капитализации, которая составляет $39 млрд в соответствии с данными сервиса CoinGecko. После достижения минимальной отметки в $223, BNB незначительно восстановился. Тем не менее, Маркус Тилен, глава исследовательского подразделения MatrixPort, выражает опасения относительно возможности дальнейшего снижения BNB до уровня $200.

При возникновении интереса со стороны Министерства юстиции США к деловой деятельности Binance, давление на актив может усилиться. Маркус Тилен подчеркивает, что негативные новости могут вызвать дальнейшее снижение цены, и отметка в $200 является важным психологическим уровнем для BNB.

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Помимо этого, информация о значительном оттоке средств с биткоин-биржи негативно сказалась на привлекательности Binance Coin. Тем не менее, генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао, успокаивает инвесторов, выражая сомнения относительно достоверности такой информации и напоминая, что на платформе Binance постоянно осуществляется мониторинг всех транзакций.