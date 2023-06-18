Сбербанк подтвердил, что розничным клиентам будет разрешено взаимодействовать с цифровыми финансовыми активами (DFA) на его банковских платформах

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Сбербанк объявил о своих планах разрешить розничным клиентам взаимодействовать с цифровыми финансовыми активами (DFA) на своих банковских платформах. Это предложение, которое станет доступным до конца июня 2023 года, ориентировано на удовлетворение потребностей как частных, так и институциональных инвесторов.

В контексте правительственных регуляций, в 2021 году правительство России установило правила токенизации реальных активов, включая драгоценные металлы, долговые обязательства и акции. Однако цифровые валюты, такие как криптовалюты, не были включены в эти нормативные акты. Сбербанк воспользовался этим и запустил платформу для токенизированных активов.

Перед полноценным запуском, Сбербанк разработал систему оценки клиентов, чтобы инвесторы могли оценить качество эмитента цифровых активов, в которые они собираются инвестировать. Открытие доступа для розничных инвесторов позволит повысить ликвидность системы и привлечь крупных заемщиков на платформу.

Планы по включению розничных инвесторов в платформу разрабатывались длительное время, но технические и операционные сложности препятствовали реализации этих планов. Однако после получения лицензии на цифровые финансовые активы, Сбербанк начал токенизацию, включая запуск факторинговых счетов и токенизированных активов в золоте в январе 2023 года.

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Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Сбербанка, выразил уверенность, что это свидетельствует о заинтересованности рынка и реальной экономики в новом инструменте, который может стать альтернативой для инвестиций и способствовать дедолларизации экономики.