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Глава Block, Джек Дорси, намерен направить $5 млн фонду Brink для поддержки разработчиков Bitcoin Core. Финансирование будет осуществляться через инициативу Start Small, которую Дорси запустил в 2020 году с целью оказания помощи в условиях пандемии COVID-19.
Brink является некоммерческой организацией, основанной биткоин-разработчиками Джоном Ньюбери и Майком Шмидтом. Они будут получать по $1 млн в год в течение пяти лет от фонда Start Small. Цель Brink заключается в укреплении протокола и сети биткоина через фундаментальные исследования и разработки, а также в поддержке сообщества разработчиков путем финансирования, обучения и наставничества.
Ранее Brink объявил о сотрудничестве с майнинговой компанией Marathon Digital Holdings для запуска программы привлечения финансирования на сумму $1 млн с целью поддержки разработчиков Bitcoin Core.
В феврале 2021 года компания 100x Group, оператор биржи криптодеривативов BitMEX, также предоставила грант в размере $100 000 разработчику Bitcoin Core, Майклу Форду. Однако позже его коллега Йонас Шнелли покинул проект, объяснив это сменой приоритетов и увеличившимися юридическими рисками, связанными с написанием кода для биткоина.