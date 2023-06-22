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Ведущий предприниматель и основатель MicroStrategy, Майкл Сэйлор, подтвердил свою позицию относительно биткоина как особого актива институционального уровня в криптопространстве. В интервью для Bloomberg, Сэйлор выразил убеждение в широком признании биткоина в глобальном масштабе и ожидает, что криптовалютные биржи в конечном итоге придут к осознанию доминирования биткоина.
Согласно высказываниям Сэйлора, регуляторы проявляют ограниченный интерес к криптовалютным деривативам и другим токенам, не видя в них такого потенциала, как в биткоине. Он подчеркнул необходимость того, чтобы криптовалютные биржи сосредоточились на обмене, торговле и хранении чистых цифровых товаров, таких как биткоин.
Сэйлор выразил уверенность в логическом развитии биткоина и умножении его стоимости в десять раз с последующим повторением этого процесса. Он также прогнозирует увеличение доминирования биткоина до 80%, что уже было отмечено в далеком 2017 году.
Однако некоторые критики заметили, что законы и правительственные постановления не позволили бы Сатоши Накамото создать биткоин, и поэтому его сторонники столкнулись с недоверием.
В заключение, Майкл Сэйлор продолжает утверждать биткоин как особый актив институционального уровня, прогнозируя его дальнейший рост и увеличение влияния. В то время как мнения относительно биткоина и криптовалют разделяются, это подтверждает непрекращающийся интерес к криптовалютам и их потенциалу на глобальном финансовом рынке. Согласно Сэйлору, широкая публика постепенно осознает уникальность биткоина и его отсутствие аналогов.
Сэйлор также обратил внимание на значимость ясности регулирования для дальнейшего развития отрасли и преодоления преград для институциональных инвесторов. Он полагает, что регулирующие органы будут способствовать рационализации индустрии, ориентированной на биткоин и другие криптовалюты, основанные на принципе работы Proof-of-Work (PoW).