Майкл Сэйлор - основатель MicroStrategy, хайпанувшей на прошлой волне роста биткоина

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Ведущий предприниматель и основатель MicroStrategy, Майкл Сэйлор, подтвердил свою позицию относительно биткоина как особого актива институционального уровня в криптопространстве. В интервью для Bloomberg, Сэйлор выразил убеждение в широком признании биткоина в глобальном масштабе и ожидает, что криптовалютные биржи в конечном итоге придут к осознанию доминирования биткоина.

Согласно высказываниям Сэйлора, регуляторы проявляют ограниченный интерес к криптовалютным деривативам и другим токенам, не видя в них такого потенциала, как в биткоине. Он подчеркнул необходимость того, чтобы криптовалютные биржи сосредоточились на обмене, торговле и хранении чистых цифровых товаров, таких как биткоин.

Сэйлор выразил уверенность в логическом развитии биткоина и умножении его стоимости в десять раз с последующим повторением этого процесса. Он также прогнозирует увеличение доминирования биткоина до 80%, что уже было отмечено в далеком 2017 году.

Однако некоторые критики заметили, что законы и правительственные постановления не позволили бы Сатоши Накамото создать биткоин, и поэтому его сторонники столкнулись с недоверием.

В заключение, Майкл Сэйлор продолжает утверждать биткоин как особый актив институционального уровня, прогнозируя его дальнейший рост и увеличение влияния. В то время как мнения относительно биткоина и криптовалют разделяются, это подтверждает непрекращающийся интерес к криптовалютам и их потенциалу на глобальном финансовом рынке. Согласно Сэйлору, широкая публика постепенно осознает уникальность биткоина и его отсутствие аналогов.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Сэйлор также обратил внимание на значимость ясности регулирования для дальнейшего развития отрасли и преодоления преград для институциональных инвесторов. Он полагает, что регулирующие органы будут способствовать рационализации индустрии, ориентированной на биткоин и другие криптовалюты, основанные на принципе работы Proof-of-Work (PoW).