Судебное решение в пользу Bittrex открывает путь для возобновления операций и вывода средств клиентами

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

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Вчера, 14 июня, судья Брендан Шэннон принял решение в пользу криптовалютной биржи Bittrex, разрешив разморозку активов для ее клиентов. Это последовало после того, как американское правительство обвинило компанию в незаконной торговле ценными бумагами и сама биржа подала заявление о банкротстве.

Решение судьи открывает перспективу возобновления операций на Bittrex и позволяет пользователям вывести свои цифровые активы и фиатную валюту. Адвокат Пэтти Томакко, представляющая интересы биржи, подтвердила, что платформа планирует активировать функцию вывода средств уже сегодня.

Согласно заявлению представителей Bittrex, на балансе американского представительства хранится более $300 миллионов, принадлежащих клиентам. Это дает надежду на то, что пользователи смогут восстановить доступ к своим средствам в ближайшее время.

Тем не менее, компания несет некоторые финансовые и правовые проблемы, включая наказание в размере $29 миллионов от министерства США за нарушение экономических санкций. Органы власти обвинили Bittrex в предоставлении услуг жителям стран, подпадающих под санкции, в период с 2014 по 2017 год.

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Несмотря на эти сложности, эксперты уверены, что проблемы, с которыми столкнулся американский департамент платформы, не должны повлиять на глобальную работу международной биржи Bittrex, зарегистрированной в Лихтенштейне. Это означает, что пользователи за пределами США смогут продолжать свои операции на платформе без проблем.