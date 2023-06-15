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Согласно руководителю аналитического департамента AMarkets, Артему Дееву, биткоин начал восстанавливать свои позиции после снижения цены на прошлой неделе. Он прогнозирует, что курс биткоина может достичь отметки в $26,4 тыс. уже 15 июня, а к концу недели может приблизиться к уровню $27,2 тыс.
Сооснователь проекта ENCRY Foundation, Роман Некрасов, предполагает, что ситуация на рынке криптовалют в ближайшую неделю будет под контролем "медведей" (трейдеров, ожидающих снижения цены). Иски со стороны SEC и признание альткоинов ценными бумагами могут привести к перераспределению активов в пользу биткоина. Он ожидает, что цена биткоина будет колебаться между $24 тыс. и $28 тыс. в ближайшие семь дней.
СЕО Cryptorg, Андрей Подолян, указывает на уровни поддержки и сопротивления для биткоина. Он отмечает, что первая цель на этой неделе - восстановиться до уровня закрытия на предыдущей неделе, который составлял $26,47 тыс. Далее следует плотное сопротивление в диапазоне до $27 тыс., которое может быть трудно преодолеть. Уровни поддержки находятся на отметках $25,2 тыс. и $24,4 тыс.