Свежие данные аналитической компании Santiment, занимающейся блокчейном, показывают, что трейдеры и инвесторы предпочитают хранить свои биткоины (BTC) подальше от биржевых платформ

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Согласно аналитическим данным от Santiment, трейдеры и инвесторы предпочитают хранить свои биткоины подальше от биржевых платформ. Это проявляется в уменьшении предложения BTC на биржах, которое сейчас находится на самом низком уровне с февраля 2018 года. Вероятной причиной этой тенденции является неопределенность, связанная с Binance и Coinbase, вызванная судебными исками от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Пока судебные решения не будут приняты, ожидается, что эта тенденция будет продолжаться.

Цена биткоина в настоящее время составляет около 26 тысяч долларов и показывает незначительные потери на дневном и месячном графиках. Это указывает на относительную стабильность в ценовой динамике биткоина в данный момент.

Доля биткоина на рынке (BTC-доминирование) также немного снизилась и составляет 45,7% по сравнению с предыдущим днем. Это может указывать на увеличение интереса и доли других криптовалют на рынке, возможно, в результате поиска альтернативных инвестиционных возможностей.

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Основываясь на предоставленных данных, можно сделать вывод о том, что настоящий момент характеризуется уменьшением предложения BTC на биржах, незначительными потерями в цене и снижением доли биткоина на рынке. Однако следует отметить, что ситуация на рынке криптовалют может быстро изменяться, и требуется дальнейший анализ и мониторинг для полного понимания текущей ситуации и прогнозирования возможных тенденций в будущем.