Популярный аналитик на TradingView Олег Кассий (CassiusTrade) проанализировал состояние крипторынка и назвал выгодный актив для долгосрочного вложения

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В анализе Олега Кассия (CassiusTrade) отмечается динамика цены биткоина (BTCUSD) и его взаимосвязь с объемами торгов на криптобирже Binance. По его мнению, капитал воспринимает биткоин как высокорисковый актив, а не защитный, что отражается в снижении объемов торгов на пике его локального роста. Кроме того, цена биткоина не смогла удержаться выше долгосрочной скользящей средней MA200w и уже торгуется ниже нее, а также провалилась под границы восходящего канала, что считается негативным сигналом.

В фундаментальном анализе упоминается, что отток ликвидности из финансовой системы, вызванный действиями министерства финансов США и Федеральной резервной системы (ФРС) США, может негативно повлиять на рост фондового и криптовалютного рынков. Увеличение объема государственных облигаций и других долговых инструментов, выпускаемых министерством финансов, может привести к уменьшению ликвидности на рынке. Также отмечается негативное влияние на криптобиржи из-за борьбы SEC против них.

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С учетом этих факторов, Олег Кассий предлагает рассмотреть криптовалюту Dash (DASH) для долгосрочных инвестиций. Он указывает на технический анализ и отмечает пробитие исторически сильного ордер блока поддержки, который ранее удерживал цену Dash от падения. Также он прогнозирует, что цена может некоторое время колебаться ниже этой зоны поддержки, а затем пробить долгосрочную нисходящую трендовую линию и максимум цены 2021 года. Исходя из этого, рекомендуется купить Dash и сохранить его в портфеле на несколько лет.