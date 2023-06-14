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Американское подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance, известное как Binance.US, стало объектом острой борьбы с американским регулятором по ценным бумагам и биржам (SEC). По последним новостям, Binance.US призывает суд отклонить запрос SEC о замораживании активов на платформе, утверждая, что в противном случае им грозит ликвидация.
SEC обратилась с требованием о замораживании активов, связанных с BAM Management US Holdings и BAM Trading Services, компаниями, контролирующими Binance US. Обвинения, предъявленные SEC, включают незаконную деятельность на территории США и использование активов клиентов в личных целях. Кроме того, SEC утверждает, что американское подразделение Binance не является независимым и имеет тесные связи с главной платформой Binance.
Представители Binance.US заявили, что в случае замораживания активов компания не сможет выполнять операции и платить сотрудникам, продавцам, поставщикам и специалистам, а также поддерживать торговую платформу. Они также отметили, что с замораживанием всех корпоративных активов, банковские партнеры, вероятнее всего, прекратят осуществлять запросы на перевод средств.
В ответ на претензии SEC, Binance.US планирует бороться за сохранение своих активов и функционирование платформы. Компания заявила, что запрос SEC нанесет серьезный урон не только ей, но и ее сотрудникам, клиентам и партнерам. Она также утверждает, что американское подразделение не действует в соответствии с законодательством США.