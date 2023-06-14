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В сообществе BNB обсуждают потенциальную ликвидацию, связанную с Venus
Криптосообщество обсуждает приложение децентрализованного финансирования (DeFi) для кредиторов и заёмщиков Venus Protocol.
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Потенциальная ликвидация, связанная с Venus Protocol, вызывает обсуждение в сообществе BNB. Эта ситуация вызывает опасения относительно возможных сбоев в экосистеме BNB, и многие участники обсуждают ее последствия и влияние на рынок.

Существует риск, что позиция, связанная с атакой на Venus Protocol, будет ликвидирована, если цена BNB упадет ниже порога в $220. Такая ликвидация может иметь отрицательные последствия для экосистемы BNB, поскольку это может привести к потере доверия со стороны инвесторов и пользователей.

В ответ на эту угрозу команда Venus Protocol представила предложение, одобренное сообществом BNBCHAIN, о внесении позиции взломавшего мост BNB в белый список и о ее управлении командой BNBChain. Целью этого предложения является защита незаконно присвоенных активов и предотвращение распродажи и ликвидации.

Однако, удаление ранее опубликованного поста, который указывал на готовность основной команды BNBChain занять позицию в BNB на Venus при достижении порога ликвидации, вызвало беспокойство в сообществе. Это вызвало неопределенность относительно дальнейших действий команды и их способности обеспечить поддержку и стабильность в Venus Protocol.

Торговая сессия 12 июня была критической, поскольку цена BNB приблизилась к порогу в $220. Это привело к дополнительному напряжению в сообществе и усилило обсуждение возможных последствий ликвидации.

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В целом, ситуация вызывает серьезные вопросы и тревоги в сообществе BNB, и участники продолжают следить за развитием событий и выражать свои мнения относительно этой потенциальной ликвидации и ее влияния на экосистему BNB и Venus Protocol.

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