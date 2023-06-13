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Криптобиржа Binance, одна из крупнейших и наиболее известных платформ для торговли криптовалютами, анонсировала захватывающий конкурс. В этом розыгрыше Binance предлагает участникам уникальную возможность выиграть целый биткоин, что на момент написания составляет около $26 тыс.
Этот конкурс представляет собой захватывающую игру, где участники должны следить за циферблатом, отсчитывающим время от 60 до 0 секунд, и нажать на кнопку последним до того, как время истечет. Важно учесть, что каждое нажатие на кнопку сбрасывает отсчет времени, начиная его заново с 60 секунд. Победителем становится тот, кто умело распорядится своими попытками и сможет нажать на кнопку последним до обнуления счетчика.
Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на Binance, используя свой биржевой аккаунт или аккаунт в Твиттере. Пользователям предоставляется одно бесплатное нажатие на кнопку, но также имеется возможность заработать дополнительные попытки, выполняя задания, предлагаемые Binance.
Необходимо отметить, что ранее Binance уже проводила подобный конкурс, где участники также имели шанс выиграть целый биткоин. Эта инициатива привлекает внимание широкой криптовалютной общественности и дает участникам возможность получить ценный приз и попробовать свою удачу в уникальной игровой ситуации, связанной с криптовалютным рынком.