Крупнейшая на рынке криптобиржа Binance запустила конкурс с главным призом — целым биткоином ($26 тыс., по состоянию на момент написания). Информация об этом появилась на сайте торговой платформы

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Криптобиржа Binance, одна из крупнейших и наиболее известных платформ для торговли криптовалютами, анонсировала захватывающий конкурс. В этом розыгрыше Binance предлагает участникам уникальную возможность выиграть целый биткоин, что на момент написания составляет около $26 тыс.

Этот конкурс представляет собой захватывающую игру, где участники должны следить за циферблатом, отсчитывающим время от 60 до 0 секунд, и нажать на кнопку последним до того, как время истечет. Важно учесть, что каждое нажатие на кнопку сбрасывает отсчет времени, начиная его заново с 60 секунд. Победителем становится тот, кто умело распорядится своими попытками и сможет нажать на кнопку последним до обнуления счетчика.

Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на Binance, используя свой биржевой аккаунт или аккаунт в Твиттере. Пользователям предоставляется одно бесплатное нажатие на кнопку, но также имеется возможность заработать дополнительные попытки, выполняя задания, предлагаемые Binance.

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Необходимо отметить, что ранее Binance уже проводила подобный конкурс, где участники также имели шанс выиграть целый биткоин. Эта инициатива привлекает внимание широкой криптовалютной общественности и дает участникам возможность получить ценный приз и попробовать свою удачу в уникальной игровой ситуации, связанной с криптовалютным рынком.