Специалисты подвели итоги мая на крипторынке и дали прогнозы по ведущим цифровым активам на ближайшее время

реклама

Прошедший месяц, май, оказался для криптовалютного рынка периодом снижения цен и закрылся с некоторыми потерями. В то же время, аналитики предсказывают период коррекции и обозначают возможные тенденции, которые могут проявиться на рынке криптовалют в начале лета.

В течение мая, цены на ведущие криптовалюты испытывали некоторое снижение. Например, биткоин, самая популярная криптовалюта, потеряла около 5,5% своей стоимости за месяц. Несмотря на это, с начала года биткоин все еще показывает рост, достигнув 67% прироста. Тем не менее, общая рыночная капитализация криптовалюты в мае снизилась на 3,3%, хотя с начала года она все еще выросла на 41%.

Эксперты отмечают, что май был относительно слабым месяцем для биткоина, однако не произошло сильного обвала, как в предыдущие годы в тот же период. Рынок криптовалют продолжает находиться в стадии коррекции в рамках общего восходящего тренда, и эксперты осторожно относятся к прогнозам о его активном росте в ближайшем будущем.

Аналитики указывают на нестабильность в банковском секторе США как одну из причин текущего снижения цен на криптовалюты. В условиях рецессии и роста кредитов для физических лиц и компаний, инвесторы склонны предпочитать консервативные инструменты, что отталкивает криптовалюту на второй план.

В то же время, эксперты обращают внимание на ряд ключевых событий, которые могут повлиять на криптовалютный рынок в ближайшее время. Один из таких моментов - отчеты по индексу деловой активности, инфляции и безработицы США, которые публикуются в начале июня. Эти данные могут оказать значительное влияние на курс BTC и альткоинов.

Следующим важным событием будет заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке, которое состоится 14 июня. Изменение ставки может сильно повлиять на криптовалютный рынок. В случае, если экономические отчеты будут положительными, можно ожидать сохранения текущего уровня ставки. Это будет рассматриваться как позитивный сигнал для рынка криптовалют, и возможно, способствует росту цен на BTC и другие активы, включая Ethereum.

Тем не менее, эксперты также предсказывают период коррекции на рынке криптовалют в начале лета. Некоторые активы могут снизиться на 5-15%, включая Ethereum, BNB, XRP, ADA, MATIC и другие криптовалюты с высокой рыночной капитализацией. Однако такое снижение не должно рассматриваться как начало крупного обвала.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Аналитики подчеркивают, что снижение цен на криптовалюту может представлять хорошую возможность для инвесторов, чтобы приобрести активы по более выгодным ценам. Они полагают, что второе полугодие может стать периодом роста криптовалютного рынка, основываясь на тайминге и цикличности.