Кастодиальная платформа Fireblocks предоставляет доступ к более чем 1700 DeFi-приложениям через интеграцию с институциональной версией кошелька MetaMask

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Ведущая криптовалютная кастодиальная платформа Fireblocks рада объявить о своей последней интеграции с институциональной версией кошелька MetaMask. Это партнерство открывает перед пользователями Fireblocks возможность получить доступ к широкому спектру децентрализованных финансовых (DeFi) приложений через MetaMask Institutional (MMI).

Согласно заявлению, начиная с 12 июня, клиенты Fireblocks смогут подключить свои аккаунты к MMI и наслаждаться множеством преимуществ, которые предоставляет интеграция с этим популярным кошельком. Они получат возможность пользоваться более чем 1700 DeFi-приложениями, включая такие платформы, как Aave, Lido и GMX.

Одним из главных преимуществ интеграции является возможность проведения торговли, инвестирования, кредитования, займов, предоставления ликвидности и перемещения активов между различными сетями Ethereum Virtual Machine (EVM). Кроме того, клиенты Fireblocks получат доступ к продвинутому управлению портфелем, мониторингу цифровых активов и углубленной отчетности о транзакциях, все в рамках единой панели.

Интеграция с MMI также обеспечит пользователям Fireblocks возможность свопить свои токены и проводить стейкинг ETH прямо из расширения MMI. Это позволит им максимально удобно управлять своими активами и осуществлять автоматизацию параметров коллективного контроля портфеля, что особенно важно для организаций.

Одним из ключевых преимуществ использования MetaMask Institutional является атрибуция производительности, прибыли и убытков по токенам ERC-20, а также крупнейшим DeFi-протоколам. Это предоставляет пользователям более полную информацию о состоянии и результативности их инвестиций.

"С экспоненциальным ростом интереса организаций к входу в мир Web3, MetaMask Institutional стремится обеспечить максимально широкий доступ к этой экосистеме, соответствуя при этом самым разнообразным и строгим институциональным требованиям", - отметил глава по глобальному продукту подразделения Йоханн Борнман.

Fireblocks становится двенадцатым провайдером технологий хранения и кастодианом, подключенным к MMI. Это подтверждает важность и привлекательность MetaMask Institutional для крупных участников рынка.

Ранее в марте, ConsenSys, компания, стоящая за разработкой Ethereum, добавила торговую площадку в институциональную версию MetaMask, делая использование услуг стейкинга более удобным для пользователей.

Интеграция Fireblocks с MetaMask Institutional открывает новые перспективы для институциональных инвесторов и организаций, позволяя им получить прямой доступ к разнообразным DeFi-приложениям и расширить возможности управления своими активами. Это сильный сигнал о росте интереса к децентрализованным финансам и важности инструментов, позволяющих совмещать удобство использования с соблюдением требований институциональных клиентов.

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Ожидается, что интеграция Fireblocks и MetaMask Institutional привлечет больше организаций в мир DeFi, открывая перед ними широкий спектр возможностей и упрощая процесс управления цифровыми активами. С этим партнерством пользователи Fireblocks получат доступ к мощному инструментарию, который поможет им принять участие в развивающемся мире децентрализованных финансов и получить максимальную отдачу от своих инвестиций.