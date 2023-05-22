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Цена криптовалюты Polygon (MATIC) может вернуться к отметке $1? Эксперты считают, что есть надежды.
После последних событий, связанных с соучредителем Polygon, Сандипом Наилвалом, рынок активно обсуждает возможные сценарии для цены MATIC. Наилвал намекнул на потенциальный аирдроп, что вызвало интерес и оптимизм среди инвесторов. Это может стать ключевым фактором для восстановления цены криптовалюты.
Также стоит отметить, что число активных пользователей сети Polygon продолжает увеличиваться. Это является положительным сигналом и указывает на то, что популярность и привлекательность сети неуклонно растут. Большее количество пользователей может привести к повышению спроса на MATIC и, в конечном счете, к росту его стоимости.
Согласно данным, за последние 7 дней было заблокировано 37 миллионов MATIC в смарт-контрактах. Это свидетельствует о том, что криптовалюта активно используется и востребована в различных децентрализованных приложениях, работающих на платформе Polygon. Этот факт также может оказать положительное влияние на стоимость MATIC в будущем.
Несмотря на текущую нестабильность криптовалютного рынка, эксперты видят потенциал для восстановления цены MATIC до отметки $1. Сочетание намеков на аирдроп, роста числа активных пользователей и активного использования криптовалюты в смарт-контрактах создает благоприятную атмосферу для роста цены Polygon. Однако, как всегда, рекомендуется осуществлять тщательный анализ и оценку рисков перед принятием инвестиционных решений.