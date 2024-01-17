Крупнейший экспортер нефти назвал последствия конфликта в Красном море

Saudi Aramco, мировой лидер в экспорте нефти, выразил серьезные опасения относительно возможных нарушений в поставках нефтепродуктов в связи с усиливающимся конфликтом в Красном море. Генеральный директор компании, Амин Нассер, в рамках выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подчеркнул, что атаки хуситов могут привести к нехватке судов и задержкам в доставке нефти.

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По словам Нассера, хотя мировые рынки, вероятно, смогут адаптироваться к краткосрочным последствиям, длительное продолжение конфликта может создать проблемы с доступностью танкеров для транзита нефти. Это, в свою очередь, потребует увеличения флота и применения более продолжительных маршрутов, что может сказаться на стабильности поставок и ценах на нефть в долгосрочной перспективе.

Нассер также обратил внимание на увеличение стоимости перевозок сжиженного природного газа (СПГ) из-за растущего числа обстрелов судов в Красном море. Такие инциденты заставляют танкеры избегать опасных акваторий, продлевая время доставки топлива. Прогнозируется, что сроки отгрузок СПГ из Катара в Великобританию в обход Африканского континента вырастут до 27 дней.

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Нассер также подчеркнул, что с увеличением спроса на сырье, низкими запасами нефти и растущими сроками доставок, рынок может столкнуться с укреплением, а вопрос о достижении пика потребления нефти остается предметом неопределенности, поскольку потребление топлива мигрирует из развитых в развивающиеся страны.