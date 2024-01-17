«АвтоВАЗ» собрался зарегистрировать товарный знак с буквой Х

Крупный российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" стремится зарегистрировать уникальный товарный знак, включающий в себя букву Х. Заявка была подана его дочерней компанией, ООО "Автозавод Санкт-Петербург", и представляет собой два варианта логотипа. Первый вариант представляет собой серую букву Х на черном фоне, второй - черную букву Х на белом фоне, выполненную более абстрактно. Интересно отметить, что оба дизайна вызывают ассоциации с эмблемами корейской Hyundai и китайской Xpeng.

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Заявка указывает, что под этим новым брендом будут выпускаться разнообразные продукты, включая легковые спортивные автомобили, беспилотные транспортные средства, фургоны, автоприцепы, двигатели, запчасти для автомобилей, а также игрушки и новогодние украшения. Важным моментом также является включение в перечень возможных товаров и услуг ремонта транспортных средств.

В дополнение к этому, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов ранее заявил о предстоящем запуске нового автомобильного бренда. Тем не менее, компания пока держит подробности в секрете, лишь отмечая, что речь идет о лицензионных автомобилях.

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В связи с этой новостью также поступила информация о завершении производства модели Lada X-Cross 5, которая была переработанным вариантом китайского FAW Bestune T77. Сотрудничество между компаниями по этому проекту завершилось, и за время его реализации на автозаводе в Санкт-Петербурге было изготовлено всего 170 автомобилей.