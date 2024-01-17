В МИД Азербайджана жестко ответили на заявление европейского посла

Гаджизаде, представляющий МИД Азербайджана, твердо противостоял высказываниям посла ЕС, Михалко, относительно азербайджанской судебной системы, квалифицируя их как безответственные и необоснованные. В своем заявлении он предложил Михалко уделить внимание проблемам правосудия в некоторых странах ЕС, отметив, что подобные утверждения являются негласным отклонением от реальных проблем.

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Глава пресс-службы МИД подчеркнул, что судебная система Азербайджана строится на основе передовых мировых стандартов, и подчеркнул недопустимость вмешательства в ее работу со стороны внешних факторов. Это заявление было пропущено через фильтр четкости и строгости, обозначая твердую позицию страны в защите своей судебной системы от подобных негодных обвинений.

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Также высказан анализ о том, что отношения между Азербайджаном и Францией находятся на исключительно низком уровне, и глава МИД республики, Байрамов, явно делает акцент на том, что ответственность за это несет официальный Париж. Этот тонко выверенный комментарий выделяет проблему в отношениях между двумя странами и подчеркивает позицию Азербайджана в этом вопросе.