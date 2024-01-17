Глава Роспотребнадзора объяснила обсуждение возможной пандемии «болезни Х»

В ходе интервью на Всемирном экономическом форуме глава Роспотребнадзора, Анна Попова, утверждает, что обсуждение "болезни Х" является стандартной и неотъемлемой частью профессиональной рутины экспертов. Она ясно объясняет, что задачей специалистов является тщательный анализ различных сценариев, включая новые штаммы гриппа с потенциальным пандемическим воздействием и другие потенциально рискованные сценарии. Главный санитарный врач подчеркивает, что использование термина "болезнь Х" имеет исторический контекст, но при этом свойства и параметры этой болезни остаются неизвестными.

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Попова также выделяет важность предварительного расчета и подготовки к возможным вирусным угрозам, будь то новый грипповый вирус или другой патоген, способный преодолеть межвидовой барьер. Она стремится подчеркнуть, что эксперты активно занимаются разработкой инновационных вакцин и систем тестирования, при этом укрепляется сотрудничество с мировыми партнерами для более эффективного выявления и реагирования на потенциальные угрозы заболеваний.