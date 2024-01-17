Российские войска отразили атаку чешского «Вампира» в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, успешно сбив 11 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire («Вампир»), произведенных в Чехии, в течение последних 24 часов. Важным аспектом также является уничтожение 21 украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в различных районах, включая Золотаревку, Белогоровку, Новониколаевку, Горловку и Пески.

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Следует подчеркнуть, что в предыдущий период также зафиксировано сбитие 69 беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), согласно официальным сообщениям от Министерства обороны России. Этот успех российских ПВО свидетельствует о их высокой боеспособности и способности эффективно противостоять современным угрозам в воздушном пространстве.