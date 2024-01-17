Путин рассказал о разговоре с Гладковым о ситуации в Белгородской области

На Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который проходил недавно, президент Владимир Путин выступил с информацией о тщательно проведенном разговоре с губернатором Белгородской области, Вячеславом Гладковым. Эта встреча, состоявшаяся 15 января, охватывала широкий спектр вопросов, включая детали мер поддержки местных жителей и обеспечения безопасности региона. В ходе своего выступления, Путин, хотя и не раскрывал конкретные аспекты беседы, акцентировал внимание на ее глубине и важности.

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Президент высказал свои размышления относительно ситуации в Белгородской области, подчеркивая, что атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных граждан направлены на отвлечение общественного внимания от неудач Украины на военном фронте. В контексте мировой политики, Путин также подчеркнул стремление Украины показать Западу, что она способна эффективно реагировать на действия России.

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Проанализировав последние события, президент вспомнил о ракетном ударе ВСУ, примененном по центральным районам Белгорода 30 декабря 2023 года, который он квалифицировал как спланированный теракт. Путин также подчеркнул продолжение обстрелов города в новогодние праздники, подчеркивая необходимость эффективных мер по обеспечению безопасности региона в условиях усиливающейся угрозы.