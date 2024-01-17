Йеменские хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia

Движение «Ансар Алла» подтвердило, что военно-морские силы Йемена, контролируемые хуситами-шиитами, осуществили атаку на греческий сухогруз Zografia в акватории Йемена. Представители движения утверждают, что судно направлялось в порты, которые, по их словам, находятся под оккупацией Израиля.

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Инцидент, о котором также сообщалось агентству Reuters, произошел в 140 км к северо-западу от йеменского порта Салиф. Атака была осуществлена противокорабельной ракетой по судну под флагом Мальты. По оценкам, инцидент не привел к пострадавшим, и Zografia направляется в порт Суэц для проведения детальной оценки материального ущерба.

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Предварительно сообщается о нападении хуситов на американский контейнерный корабль Gibraltar Eagle с применением противокорабельной баллистической ракеты, как подтвердило американское Центральное командование.